Efteling

Efteling plaatst eerste karretjes van nieuwe achtbaan Max & Moritz

De Efteling werkt toe naar de eerste testritten van de dubbele familieachtbaan Max & Moritz. Vandaag worden de eerste karretjes van één van de twee banen geplaatst, namelijk de blauwe baan Max. Waarschijnlijk kan er deze week al getest worden. Later deze maand arriveren ook de karretjes voor de groene baan Moritz.



De twee treinen van Max & Moritz, gedecoreerd als zeepkisten, vertrekken straks in tegenovergestelde richtingen uit het station. Tijdens de rit komen de passagiers van beide voertuigen elkaar meerdere keren tegen. De Efteling heeft gekozen voor een powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, waarbij de karretjes worden aangedreven door elektriciteit.





ZIE OOK: Hoogte en topsnelheid van nieuwe achtbaan Efteling bekend



De locomotief die vanochtend rond 10.00 uur op de baan werd gezet, weegt 1300 kilo. Elke trein - met achter de locomotief negen treinstellen - heeft 38 zitplaatsen. Dat resulteert in een theoretische capaciteit van maar liefst 1800 bezoekers per uur. De Bob, de voorganger van Max & Moritz, had een capaciteit van ongeveer 700 personen per uur.



Ontsnappen

Het verhaal achter de attractie, gebaseerd op een Duits verhaal uit 1865, draait om de twee kwajongens Max en Moritz die door hun moeder Frau Schmetterling zijn opgesloten in haar klokkenwerkplaats. Daar proberen ze te ontsnappen.



Als bezoekers na afloop van de rit terugkeren in de werkplaats, hebben de twee broers nog een streek in petto. Moritz laat de pijp van schoolmeester Lämpel ontploffen, waardoor zijn trein een tweede rondje maakt. Max zorgt voor hetzelfde effect door heel hard op een groot scheetkussen te springen.



Licht en geluid

Het gaat nog even duren voordat bezoekers een ritje kunnen maken, vertelt parkdirecteur Coen Bertens. "Tijdens de bijna vijfhonderd testritten wordt gekeken hoe de trein op de baan ligt, hoe de snelheid is en hoe het licht en geluid reageert." De openingsdatum is nog niet bekendgemaakt, maar de Efteling rekent op een opening in april.





























ZIE OOK: Foto's: ingrijpende werkzaamheden bij Efteling-restaurant