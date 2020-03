Disneyland Paris

Coronavirus aangetroffen bij medewerker Disneyland Paris

Een personeelslid van Disneyland Paris is besmet met het coronavirus. Dat bevestigt een Disney-woordvoerder aan Franse media. Het gaat om een onderhoudsmedewerker die normaal gesproken niet in contact met bezoekers komt. De Disney-parken blijven voorlopig gewoon geopend voor publiek.



De werknemer in kwestie zou 's nachts onderhoudswerkzaamheden verrichten, wanneer de parken gesloten zijn. Hij is zondagavond positief getest op corona. Op dit moment ligt de man in het ziekenhuis. Zijn directe collega's moeten voorlopig in quarantaine blijven.





"Hij was al enkele dagen met ziekteverlof omdat hij zich niet goed voelde", laat het Disney-management weten. "We nemen de nodige maatregelen naar aanleiding van dit voorval." Het sluiten van de parken zou op dit moment niet aan de orde zijn. Disney-resorts in Japan, Hongkong en Shanghai zijn wel dicht.



Verboden

De Franse minister van Volksgezondheid maakte zondagavond bekend dat bijeenkomsten met meer dan duizend personen in Frankrijk per direct verboden zijn, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregel kan gevolgen hebben voor Disneyland Paris. In de Disney-parken staan verschillende theaters met meer dan duizend zitplaatsen.



Bob Chapek, de nieuwe directeur van The Walt Disney Company, stuurde zondagavond een e-mail naar alle Disney-medewerkers over de hele wereld. "Onze eerste prioriteit is jouw veiligheid en welzijn", schrijft hij daarin. "We staan voortdurend in nauw contact met alle lokale, nationale en internationale gezondheidsinstanties om je te voorzien van informatie en aanwijzingen. Daarnaast zorgen we voor preventieve maatregelen en strikte protocollen om je gezondheid te beschermen."

