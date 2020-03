Alton Towers Resort

Engels pretpark één weekend open: talloze klachten op social media

Het Britse attractiepark Alton Towers kan niet terugkijken op een geslaagd weekend. Op zaterdag en zondag was het pretpark speciaal geopend voor medewerkers van hulpdiensten, maar lang niet alle attracties waren operationeel. Dat resulteerde in gigantisch veel klachten op social media.



Attracties als houten achtbaan Wicker Man, dive coaster Oblivion, achtbaan The Smiler, schommelschip Blade, thrillride Enterprise, achtbaan Th13teen, wildwaterbaan Congo River Rapids, spinning coaster Spinball Whizzer en hangende achtbaan Nemesis waren tijdelijk of het volledige weekend buiten gebruik. "In Alton Towers is de helft van de attracties gesloten", klaagt Ash Worth. Hij spreekt over een "vreselijke ervaring". Volgens Brad Winterton maakt het park een "slechte indruk". "Geen goede dag."





"Teleurstellend dat zo veel grote attracties gesloten zijn", vindt Jamie Shaw. "Het kostte 45 minuten om te parkeren, we zaten een half uur vast in de monorail en de helft van de attracties is dicht", meldt ene Amy. "Enorme teleurstelling tot nu toe." Olivia Edwards: "Er zijn op dit moment meer attracties gesloten dan open. Gênant dat deze dag er is om hulpdiensten te bedanken."



Waarschuwen

"Jullie moeten je schamen", oordeelt Adi Hall. "Er zijn vandaag vier attracties geopend", schrijft Darcie. "Hadden jullie ons niet vooraf kunnen waarschuwen?" Rogelio Martinez kwam speciaal voor Wicker Man vanuit Londen naar het park. "Wat een teleurstelling." Lee Hartley: "Nadat zo'n beetje alle grote attracties dicht waren of gesloten werden kom ik voorlopig niet meer terug. Teleurstellende dag."



Ook Hannah Sutlow laat het park voortaan links liggen. "Alton Towers is één grote grap", vult Racquelle aan. Karl Bainbridge "walgt" van het park. "Er stond niets op de website over de sluitingen. Choquerend dat jullie hier geld voor vroegen." Kate O'Brien: "De helft is dicht. Bedankt jongens, iedereen moet huilen." Megan Colquitt: "De wachttijden slaan nergens op."



Belachelijk

"Wat is er aan de hand?", vraagt Graham Milham zich af. "Ik loop door Alton Towers op zoek naar een attractie die open is." Dalton ging na twee uur al naar huis vanwege het gebrek aan attracties. "Gewoon belachelijk!", zegt Martin Kennedy. "Wat een klotedag", laat Abbie Fenton weten. "Er zijn bijna geen attracties open." Julia Foston is woedend. "Dit is één grote grap, jullie zouden je moeten schamen dat jullie hier geld voor vroegen." Danny Foulkes: "We voelen ons in de steek gelaten."



Medewerkers van Alton Towers hebben er een dagtaak aan om op alle kritiek te reageren. "We vinden het ontzettend vervelend dat onze service niet overeenkwam met je verwachtingen", luidt de standaardreactie die tientallen keren gegeven werd. "Als je ons een privébericht stuurt, bekijken we hoe we het probleem kunnen oplossen."



Nieuwe attractie

Het reguliere pretparkseizoen van Alton Towers start op zaterdag 21 maart. Dan opent ook de nieuwe attractie Gangsta Granny: The Ride.





