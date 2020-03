Disneyland Paris

Disneyland Paris past iconische ingang aan op Internationale Vrouwendag

Disneyland Paris speelt op een originele manier in op Internationale Vrouwendag. Normaal gesproken worden bezoekers van het Disneyland Park begroet door een bloemperk in de vorm van mascotte Mickey Mouse. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag is het hoofd van de muis afgelopen nacht getransformeerd tot zijn vriendin Minnie Mouse.



Het iconische perkje met bloemen, heggetjes en houtsnippers bevindt zich pal voor het Disneyland Hotel, dat fungeert als de ingang van het Disneyland Park. Het gebied heet officieel Fantasia Gardens. Mickey werd voor één dag voorzien van wimpers en een grote roze strik, zodat nu de beeltenis van Minnie Mouse zichtbaar is.





"De tuiniers van Disneyland Paris zijn geweldig", meldt een Disney-woordvoerder op Twitter. "Wat een schattige verrassing voor Internationale Vrouwendag 2020. Complimenten aan hen allemaal!"



Buttons

Verder delen Disney-medewerkers vandaag paarse buttons uit met Frozen-personages Anna en Elsa en de tekst 'International Women's Day March 2020'. Ook is voorafgaand aan avondspektakel Disney Illuminations een speciale, eenmalige voorstelling met Disney-heldinnen te zien.





