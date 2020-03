Kermis

Tientallen kermisattracties en -kramen verwoest door brand

Een enorme brand in het Friese Oosterwolde heeft tientallen kermiskramen en -attracties verwoest. Dat meldt Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders, op Facebook. In de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart, nu een week geleden, werd een opslagloods van 8000 vierkante meter in as gelegd.



Drie kermisondernemers zijn "zwaar gedupeerd", weet Lubach."Eén van de vier aldaar gevestigde bedrijven was een stalling en opslag voor kermisattracties." Het gaat onder andere om verschillende kinderattracties zoals een zweefmolen, een bootjesmoles en kindertreintjes.





ZIE OOK: Kermisexploitanten ten einde raad na diefstal draaimolen



Verder stonden er gebakkramen, snoepkramen, een schietkraam, een snackkraam, een stroopwafelkraam, een viskraam en een volledig kerstdorp in de loods. "Ontelbaar veel materialen zullen we nooit meer terugzien op de kermis."



Circus

Tot overmaat van ramp verdween ook de volledige façade van Circus Herman Renz. "We wensen de eigenaren veel sterkte en succes bij het afhandelen van de enorme schade", besluit voorzitter Lubach.



De politie heeft afgelopen week uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Men gaat inmiddels uit van brandstichting.

ZIE OOK: Botsauto's afgebrand: honderdduizenden euro's aan schade