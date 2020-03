Efteling

Efteling geeft mascotte Pardoes extra vingers

De Efteling heeft mascotte Pardoes aangepast. Voortaan heeft de vrolijke nar in het attractiepark geen acht vingers meer, maar tien. Wijlen Efteling-ontwerper Henny Knoet bedacht Pardoes eind jaren tachtig als een figuur met vier vingers aan elke hand. Daar is nu verandering in gekomen.



Nieuwe handschoenen zorgen ervoor dat de mascotte een menselijkere uitstraling kreeg, met anatomisch correcte handen. Bovendien lijkt de Pardoes die door de Efteling wandelt nu meer op de animatronics zoals ze sinds 2017 te vinden zijn in de attractie Symbolica. In de darkride heeft Pardoes ook vijf vingers aan beide handen.





Op tekeningen heeft het Efteling-figuur tot nu toe wel altijd vier vingers per hand gehad. Of daar in toekomstige uitingen van afgeweken gaat worden, is nog niet duidelijk. Sinds 2010 is Pardoes geen onderdeel meer van het officiële Efteling-logo.









