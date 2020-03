Efteling

Bizarre prijsverhoging: Efteling maakt bitterballen ruim 200 procent duurder

De Efteling heeft de prijzen van snacks flink omhoog gegooid. Wie in de bar van het Efteling Hotel een portie bitterballen bestelt, betaalt nu ruim 200 procent meer per bitterbal dan voorheen. Op de oude borrelkaart moest voor vijftien bitterballen 5,70 euro afgerekend worden, 38 eurocent per stuk.



Sinds kort kost een schaaltje met zes bitterballen 7 euro, omgerekend 1,17 euro per bal. Het gaat om een prijsstijging van maar liefst 207 procent. Ook een bittergarnituur werd fors duurder. Voorheen kost een plank met verschillende soorten hapjes 8 euro. Nu zijn bezoekers het dubbele kwijt: 16 euro.





ZIE OOK: Video: Efteling-bezoeker scoort gratis frikandellen



Het gaat om de hotelbar De Gelagkamer, naast de ingang van het Efteling Hotel. Ook het assortiment is aangepast. Zo verdween een schaal met nacho's van de kaart.



Vakantiepark

Op andere plekken in de Efteling worden andere prijzen gehanteerd. Zo vraagt à-la-carterestaurant Panorama, gelegen naast Vogel Rok, 6 euro voor tien bitterballen: 60 eurocent per stuk. In vakantiepark Loonsche Land kosten zes bitterballen 5,75 euro en negen bitterballen 8,50 euro, omgerekend zo'n 95 eurocent per stuk.

ZIE OOK: Speciaal Efteling-biertje in Efteling Hotel