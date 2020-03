Efteling

Brabanders mogen Efteling-vakantie kosteloos omboeken vanwege corona

Brabanders die hun geplande Efteling-vakantie willen uitstellen, mogen dat kosteloos doen. Dat vertelt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. Vanwege de uitbraak van het coronavirus adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inwoners van Noord-Brabant om thuis te blijven bij milde klachten als verkoudheid.



Daarom is besloten dat vakantiegasten uit Brabant hun verblijf gratis mogen verplaatsen naar een andere datum. De tegemoetkoming geldt voor het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land.





"De hoofdboeker moet dan wel echt uit Noord-Brabant komen", aldus de voorlichtster. Personen uit andere provincies kunnen voorlopig geen gebruik maken van het aanbod.



Langer

Voor reguliere entreekaarten van de Efteling is een dergelijke maatregel niet nodig, weet de woordvoerster. "Die zijn namelijk sowieso al voor langere periodes geldig." Het park werkt sinds dit jaar met vier verschillende soorten tickets.



Ingewijden melden aan Looopings dat geboekte verblijven in het Efteling Hotel en de twee vakantieparken de laatste dagen massaal worden geannuleerd. De zegsvrouw bevestigt dat de Efteling sinds de uitbraak van corona "iets minder bezoekers" trekt, maar ze zegt niet zeker te weten of dat door het virus komt.

