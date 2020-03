Dierenrijk

Brabantse dierentuin krijgt inbrekers over de vloer

Het Brabantse dierenpark Dierenrijk in Mierlo is het slachtoffer geworden van een inbraak. Afgelopen nacht hebben criminelen twee gaten in het dak van het hoofdgebouw gemaakt. Vervolgens klommen ze daar naar binnen.



Rond 03.15 uur ging het alarm af. Men gaat uit van twee daders, vanwege de twee gaten. Ze kwamen terecht in de personeelskantine, waar wat kastjes zijn vernield. Erg veel tijd hadden de ongewenste gasten niet: volgens een woordvoerster was de politie binnen vijf minuten aanwezig.





De trap die de inbrekers gebruikten om bij het dak te komen, hebben ze laten staan. "Beste inbrekers, jullie zijn afgelopen nacht bij ons geweest, maar jullie zijn je keukentrap vergeten", staat in een ludiek bericht op Facebook. "Je kunt deze afhalen tijdens openingstijden bij de receptie."



Ongedeerd

De dierentuin is vandaag gewoon open voor publiek. "Gelukkig zijn onze medewerkers en de dieren ongedeerd." Wie iets gehoord of gezien heeft, wordt verzocht contact op te nemen met het park of de politie.

