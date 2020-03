Attractiepark Toverland

Toverland neemt maatregelen tegen corona: achtbaanbeugels regelmatig gereinigd

Toverland neemt nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veiligheidsbeugels bij attracties worden vanaf vandaag extra goed schoongemaakt. Medewerkers van het Limburgse attractiepark nemen elk uur de tijd om alle beugels grondig te reinigen met ontsmettingsmiddel.



Dat bevestigt een Toverland-woordvoerster aan Looopings. "We maken alle oppervlaktes die veel gebruikt worden extra vaak schoon, als voorzorgsmaatregel in verband met het coronavirus", zegt ze. "Denk hierbij onder andere aan de attractiebeugels, deurklinken en toiletruimtes."





Verder hebben medewerkers uit Noord-Brabant te horen gekregen dat ze beter thuis kunnen blijven als ze last hebben van milde gezondheidsklachten, zoals verkoudheid of hoestaanvallen. Daarmee volgt Toverland het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Elf

De provincie Limburg telt op dit moment elf bekende coronapatiënten. In Noord-Brabant zijn 57 mensen besmet met het virus, blijkt uit officiële cijfers van het RIVM. De totale teller in Nederland staat op 188 besmettingen. Tot nu toe viel er één dode: een 86-jarige man uit Zuid-Holland.









