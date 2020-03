Efteling

Efteling adviseert personeel en bezoekers: blijf thuis bij milde klachten

De Efteling vraagt medewerkers om thuis te blijven als ze last hebben van milde gezondheidsklachten, zoals hoesten en verkoudheid. Hetzelfde verzoek geldt voor mensen die het attractiepark willen bezoeken. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerster aan Looopings.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseerde gisteravond alle Brabanders die zich niet lekker voelen om contact met de buitenwereld voorlopig tot een minimum te beperken. Dat zou een verdere verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen.





ZIE OOK: Angst voor corona: Efteling vertelt bezoekers hoe ze handen moeten wassen



Naar aanleiding van die mededeling heeft de Efteling-directie een interne memo verspreid onder personeel. "Ook aan jou als collega het verzoek dit advies zorgvuldig op te volgen", staat erin. Volgens de Efteling zorgt de maatregel momenteel niet voor een tekort aan personeel.



Gezond verstand

Wie van plan was om een dagje naar de Efteling te gaan en kampt met milde klachten, kan volgens de voorlichtster eveneens beter thuisblijven. "We volgen daarin het advies van het RIVM om plekken waar veel mensen bij elkaar zijn in dat geval te mijden. Verder vragen we iedereen om gewoon gezond verstand te gebruiken."



Eerder hing de Efteling in verschillende toiletruimtes al papieren met hygiënetips op. Een Efteling-verzamelbeurs die dit weekend zou plaatsvinden, gaat vanwege corona niet door.





ZIE OOK: Efteling-beurs afgelast vanwege uitbraak corona