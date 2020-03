Efteling

Dit is de nieuwe gebakkraam van de Efteling

In de Efteling is een gloednieuwe gebakkraam verschenen. De oude Hollandsche Gebakkraam op het Dwarrelplein werd enkele weken geleden verwijderd. Daarvoor in de plaats kwam een nieuw exemplaar, naar een ontwerp van Efteling-ontwerper Karel Willemen.



De vorige kraam voldeed niet meer aan de eisen van de Efteling. Op donderdag 20 februari arriveerde de opvolger. Vanaf vandaag kunnen bezoekers er oliebollen, krentenbollen, appelbeignets en warme wafels bestellen, zoals vanouds.





Verder zijn er warme en koude dranken en zoete lekkernijen als zuurstokken verkrijgbaar. Eigenlijk had de eetgelegenheid vorige week al open moeten zijn. De naam bleef ongewijzigd.



Cupcakes

Eerder deze maand introduceerde de Efteling twee nieuwe soorten cupcakes in het park: paddenstoel (met witte mini-marshmallows) en confetti (met gekleurd strooisel). Beide varianten zijn onder andere te vinden bij de gebakkraam, voor 2,50 euro per stuk.





