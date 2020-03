Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris ontwikkelt speciale show voor Internationale Vrouwendag

Disneyland Paris heeft Internationale Vrouwendag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voorafgaand aan het dagelijkse avondspektakel Disney Illuminations, bij het kasteel van Doornroosje, was zondag een speciale voorstelling te zien die in het teken stond van vrouwelijke Disney-personages.



In de drie minuten durende show kwamen nagenoeg alle bekende Disney-heldinnen voorbij, van Mary Poppins tot Mulan en van Pocahontas tot Rapunzel. Er werd gebruikgemaakt van muziek, videoprojecties en fonteinen.





De soundtrack bestond uit het nummer Legendary van Disney Channel Stars uit 2018. Bijzonder was dat de aankondiging van de show - in het Frans en Engels - verzorgd werd door niemand minder dan Natacha Rafalski, de directrice van Disneyland Paris.

