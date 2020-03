Phantasialand

Benefietgala Phantasialand geannuleerd uit angst voor corona

Een grote feestavond in Phantasialand gaat niet door vanwege de uitbraak van corona. Op zaterdag 21 maart had in het Duitse pretpark een speciaal benefietgala plaats moet vinden: het Fantasypride Gala. Het evenement zou voortborduren op het succes van de jaarlijkse Fantasypride-dag in het najaar, bedoeld voor de lgbt-gemeenschap.



Nu het coronavirus de kop opsteekt in Duitsland, durft de organisatie het niet aan om het feest door te laten gaan. "Vanwege problemen met de volksgezondheid en de recente ontwikkelingen rond het COVID-19-virus, zagen we geen andere keuze", staat in een verklaring.





"Het is onze verantwoordelijkheid om werknemers, partners, artiesten en gasten te beschermen. Gezondheid en veiligheid zijn voor ons van het grootste belang. Het risico dat het virus onbedoeld verspreid wordt, is gewoon te hoog."



Hotel

Het gala wordt een jaar uitgesteld. Op zaterdag 27 maart 2021 moet het feest alsnog doorgaan. "Onze dank gaat uit naar sponsors, partners, artiesten, medewerkers en Phantasialand voor het ondersteunen van deze beslissing." Reeds bestelde tickets blijven geldig. Wie een overnachting had geboekt in een Phantasialand-hotel, moet contact opnemen met het attractiepark.



Het reguliere zomerseizoen van Phantasialand start op zaterdag 4 april. Vooralsnog gaat dat wel gewoon door.

