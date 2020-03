Walibi Holland

Walibi-acteur breekt door als Martien Meiland in De TV Kantine

Een acteur van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland is doorgebroken op tv dankzij een filmpje van achter de schermen. Björn de Vries imiteerde afgelopen najaar tv-persoonlijkheid Martien Meiland toen hij aan het werk was in het pretpark. Een filmpje van die imitatie ging vervolgens viral op social media.



"Nou, Walibi, zijn we weer", zegt De Vries in de veelbekeken video. "Ik heb helemaal een kutrol, maar we moeten door." De beelden kwamen ook terecht bij de makers van het populaire persiflageprogramma De TV Kantine op RTL 4. Zij waren zo onder de indruk van de imitatiekunsten van De Vries dat ze hem vroegen om Meiland na te doen in de tv-show.





Dat bleef lang geheim, tot de aflevering met de Walibi-acteur vanavond op de buis kwam. Hij spreekt op Instagram over een "onvergetelijke ervaring". "En wat heb ik genoten van de aflevering, ik hoop jullie ook." De TV Kantine is terug te kijken op de website van RTL.



Chateau Meiland

Martien Meiland is de ster van de realityserie Chateau Meiland op SBS6. Het programma, in oktober nog bekroond met de Gouden Televizier-Ring, is steevast goed voor ruim een miljoen kijkers.

