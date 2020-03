Energylandia

Ongelofelijk: Pools pretpark Energylandia bouwt dit jaar nóg een nieuwe achtbaan

Het Poolse pretpark Energylandia blijft koploper als het gaat om het bouwen van achtbanen. In slechts zes jaar tijd wist het park maar liefst vijftien verschillende rollercoasters uit de grond te stampen. Op dit moment wordt gebouwd aan nummer zestien: lanceerachtbaan Abyssus. Maar Energylandia heeft dit jaar meer in petto.



De Nederlandse attractiebouwer Vekoma bevestigt dat binnen enkele weken begonnen wordt met de bouw van nóg een nieuwe achtbaan. Het wordt de zeventiende coaster in het park en de achtste afkomstig van Vekoma. Ook Abyssus komt uit de fabriek van de Limburgse firma.





Over het type is officieel nog niets bekend. "Onze zevende achtbaan in Energylandia wordt een meesterwerk", meldt het bedrijf op Instagram. "De installatie van nummer acht start binnen enkele weken. De baan is klaar voor transport, voor een opening in het voorjaar."



Waterattractie

Energylandia heeft zelf nog geen informatie naar buiten gebracht over de nieuwe achtbaan. Wel is duidelijk dat Abyssus onderdeel wordt van het nieuwe themagebied Aqualantis, ontworpen door Jora Vision uit Nederland. Naast de lanceerachtbaan presenteert men een disk'o coaster van fabrikant Zamperla, een interactieve waterattractie, een boottochtje en een duikvoorstelling.

















