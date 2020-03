Efteling

Efteling: onderhoudsbeurt Vliegende Hollander duurt langer dan gepland

De Vliegende Hollander in de Efteling gaat later open dan verwacht. Eigenlijk was het de bedoeling dat de waterachtbaan vanaf eind februari weer operationeel zou zijn na een jaarlijkse opknapbeurt. De werkzaamheden duren echter langer dan gepland.



Men sprak afgelopen week over een opening op donderdag 5 maart. Gisteren werd de openingsdatum op de officiële onderhoudskalender gewijzigd in vrijdag 6 maart. Nu meldt de Efteling dat De Vliegende Hollander waarschijnlijk pas op zaterdag 7 maart weer toegankelijk is voor bezoekers.





Normaal gesproken is De Vliegende Hollander het volledige winterseizoen buiten gebruik voor groot onderhoud. Dit jaar bleef de attractie bij hoge uitzondering tot en met de kerstvakantie draaien.



Wildwaterbaan Piraña is sinds afgelopen weekend wel weer open, een maand eerder dan aangekondigd.

