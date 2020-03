Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe kleuren voor achtbaan Avonturenpark Hellendoorn

Eén van de achtbanen in Avonturenpark Hellendoorn heeft deze winter een likje verf gekregen. Familieattractie Donderstenen onderging de afgelopen weken een opknapbeurt. Daarbij koos het Overijsselse pretpark voor nieuwe kleuren.



De mintgroene baan is voortaan felgroen, terwijl de mintgroene ondersteuningen antraciet gemaakt werden. "Al met al zorgt het voor een fris en speels uiterlijk", zegt een woordvoerder. De werkzaamheden namen vier weken in beslag. "Het is onderdeel van een breder plan om grote attracties één voor één te vernieuwen."





Donderstenen opende in 2005. De rollercoaster van de Duits fabrikant Zierer is 222 meter lang en 9 meter hoog. De topsnelheid bedraagt zo'n 40 kilometer per uur.



Boottocht

Deze winter worden ook de puntjes op de i gezet bij de gerenoveerde boottocht Jungle Expedition. Avonturenpark Hellendoorn gaat weer open op zaterdag 4 april.





