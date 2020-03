Bobbejaanland

Vervoermaatschappij wil buslijn naar Bobbejaanland schrappen

Het wordt in de toekomst wellicht een stuk lastiger om Bobbejaanland te bereiken met het openbaar vervoer. De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn is van plan om de buslijn tussen treinstation Herentals en het Vlaamse attractiepark te schrappen, tot grote onvrede van Bobbejaanland en burgemeester Ward Kennes van de gemeente Kasterlee.



De afgelopen jaren reden jaarlijks 380 lijnbussen naar Bobbejaanland. Volgens de De Lijn is dat niet genoeg om de halte bij het park, die enkele jaren geleden nog werd vernieuwd, in stand te houden. "Ze zeggen: we sturen de factuur door", vertelt burgemeester Kennes in een interview met een regionale omroep. "Dat is gewoon geen optie. Het gaat om 160.000 euro voor een seizoen. Zo werkt het niet."





Een woordvoerster van Bobbejaanland spreekt over "vervelend nieuws", maar laat aan Looopings weten dat het plan nog niet definitief is. "We zijn nog altijd in overleg om tot een oplossing te komen." Eén van de mogelijkheden is om de oud regeling voor komend seizoen te behouden. "Op die manier kunnen we ons komend jaar focussen op de zoektocht maar een goede oplossing voor alle partijen."



Heel onveilig

Een busverbinding richting Lichtaart, waar Bobbejaanland ligt, blijft sowieso bestaan. Volgens burgemeester Kennes is het echter geen optie om alle pretparkbezoekers daarvan gebruik te laten maken. "Zo veel plaats is er niet op de reguliere lijnen." Bovendien zouden de bushaltes niet voorzien zijn op grote groepen mensen. Er zijn geen goede oversteekplaatsen. "En 's avonds staan de mensen daar in het bos en in de gracht. Dat is heel onveilig."



De mogelijke verdwijning van de buslijn is niet alleen slecht nieuws voor bezoekers van Bobbejaanland. Ook veel medewerkers komen per bus naar het park. Het nieuwe pretparkseizoen start op zaterdag 4 april.

