Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen pakt uit met sexy illusionistenact Angels Inc.

In Attractiepark Slagharen is dit jaar een spannende nieuwe act te zien. Het pretpark heeft de sexy Nederlandse meidengroep Angels Inc. weten te strikken voor de nieuwe Western Circus Show, die eind deze maand in première gaat. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Angels Inc., onder meer bekend van Britain's Got Talent, bestaat uit vijf dames die illusies combineren met dans. Tijdens hun deelname aan de Britse talentenjacht werden ze door één van de juryleden 'de Pussycat Dolls of Magic' genoemd. Bij de shows in Slagharen zullen steeds twee leden van de partij zijn.





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen vernieuwt entertainmentaanbod in 2020



"We zijn heel content met deze bijzondere illusionistenact", laat de voorlichtster van het attractiepark weten. Slagharen zorgt voor een speciaal westernsausje. "De dames gaan bij ons gekleed als cowgirls, met kleding die volledig op maat voor hen is gemaakt."



Vernieuwd

Het Slagharen-seizoen start op vrijdag 27 maart. Afgelopen maand werd al duidelijk dat het entertainmentaanbod in 2020 vernieuwd zou worden. Verder presenteert het park dit jaar een nieuwe 4D-film.

ZIE OOK: Attractiepark Slagharen kiest voor nieuwe 4D-film