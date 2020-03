Disneyland Paris

Video: zo zorgt Disneyland Paris voor slimme overgangen tussen themagebieden

Disneyland Paris past verschillende trucjes toe om ervoor te zorgen dat uiteenlopende themagebieden naadloos op elkaar aansluiten. Daarover vertelt Disney-imagineer Laurent Cayuela in een nieuwe YouTube-video.



Het Disneyland Park bestaat uit vijf totaal verschillende themagebieden met aparte stijlen. Bij het ontwerpproces heeft men veel aandacht besteed aan de overgangen tussen de parkdelen, zodat er geen sprake is van abrupte scheidslijnen. Bezoekers hebben daardoor amper door dat ze een grens passeren.





Dat kan heel subtiel gaan. Zo worden op de grens tussen cowboygedeelte Frontierland en het exotische Adventureland dezelfde soort lampen gebruikt, maar in andere kleuren. Ook op het gebied van vegetatie zorgt Disney met behulp van slimme keuzes voor een logische overgang.



Peter Pan

Een ander voorbeeld is de overgang tussen Adventureland en het sprookjesachtige Fantasyland. Door de attractie Peter Pan's Flight te bouwen aan de rand van het sprookjesgebied, ontstaat er een logische link met het naastgelegen piratenfort van Pirates of the Caribbean. Beide attracties hebben immers een piratenthema.



Ook bij het ontwerpen van Pinokkio-restaurant Au Chalet de la Marionnette, gelegen tussen Fantasyland en Adventureland, werd op een ingenieuze manier rekening gehouden met beide thema's.

