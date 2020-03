Efteling

Efteling stuurt vakantiegasten naar zwembaden in Tilburg en Waalwijk

Het zwembad van Efteling-vakantiepark Bosrijk gaat binnenkort dicht voor onderhoud. Verblijfsgasten die tijdens de werkzaamheden toch willen zwemmen, kunnen tijdelijk gebruikmaken van twee zwembaden in de omgeving. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Het Badhuys van Bosrijk is van maandag 23 tot en met donderdag 26 maart gesloten. Wie dan in Bosrijk slaapt en zin heeft in waterpret, kan uitwijken naar recreatiebad Stappegoor in Tilburg of zwembad Olympia in Waalwijk.





"Wanneer je na een bezoek aan dit zwembad de aangekochte entreebewijzen inlevert bij de receptie van je accommodatie, dan zullen wij de kosten retourneren", laat de Efteling weten. Dat geldt ook voor gasten van het Efteling Hotel. Gasten van vakantiepark Loonsche Land mogen sowieso geen gebruikmaken van het zwembad in Bosrijk.



Kleinschalig

Normaal gesproken is het Badhuys doordeweeks geopend van 15.00 tot 22.00 uur. Tijdens weekenden en vakanties kan er van 08.00 tot 22.00 uur gezwommen worden. Het kleinschalige bad opende eind 2009. Er zijn geen waterglijbanen te vinden.

