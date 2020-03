Kermis

Bizar: zweefmolen met staanplaatsen in Italië

Wie geen last heeft van hoogtevrees, kan op de Italiaanse kermis een bijzondere attractie uitproberen. Daar is een tientallen meters hoge zweefmolen uitgerust met staanplaatsen. Op die manier zorgt men voor twee verschillende ritervaringen in één attractie: bezoekers mogen zelf kiezen tussen een normaal zitje of een stalen kooi.



De attractie Star Flyer van kermisfamilie Casadio bestaat uit acht normale gondels voor twee personen en vier rechthoekige kooien waarin twee waaghalzen naast elkaar kunnen staan. De kooien hangen met kabels vast aan de draaiende constructie, net als de gebruikelijke zitjes.





Het innovatieve principe geeft een klassieke kermisattractie een nieuwe dimensie. Bovendien zorgen de zwevende kooien voor een spectaculaire aanblik voor omstanders. Er werd in 2018 al mee geëxperimenteerd, toen nog met twee kooien. Nu lijkt de aanpassing een blijvertje te zijn.



Benelux

Hetzelfde concept is tegenwoordig ook te ervaren in het Italiaanse pretpark EuroPark Milano Idroscalo. Daar staat een zweefmolen van ongeveer 30 meter hoog die onlangs voorzien is van staanplaatsen. In de Benelux bestaat het concept nog niet.

