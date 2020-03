Efteling

Efteling-beurs afgelast vanwege uitbraak corona

Een speciale beurs voor Efteling-fans gaat komend weekend niet door vanwege het coronavirus. In Tilburg zou aanstaande zaterdag van 11.00 tot 15.00 een Efteling- en Anton Pieck-verzamelbeurs gehouden worden. De organisatie heeft laten weten dat het evenement geschrapt wordt in verband met de uitbraak van corona.



"Ik heb een droevige mededeling voor eenieder", meldt de organisator in een brief aan alle standhouders. "Doordat meer dan de helft van de standhouders heeft afgezegd vanwege het coronavirus, ben ik genoodzaakt deze beurs af te gelasten."





Er blijven te weinig deelnemers over. Er komt geen vervangende datum. De volgende beurs vindt plaats op zaterdag 3 oktober.



Maatregelen

In de omgeving van Tilburg kwamen al meerdere coronagevallen aan het licht. De Efteling is vooralsnog gewoon open. Het attractiepark zegt voorbereid te zijn op "alle scenario's". Tot nu toe zijn er geen in het oog springende voorzorgsmaatregelen genomen.

