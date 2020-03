Bellewaerde

Belgisch pretpark laat zeemeermin rondzwemmen in waterparadijs

In de overdekte waterwereld van het Belgische pretpark Bellewaerde zwemt deze maand een heuse zeemeermin rond. Bezoekers van Bellewaerde Aquapark kunnen op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen 'Mermaid Celine' tegenkomen. Ze mogen ook met haar op de foto.



Dat heeft Bellewaerde laten weten. Badgasten kunnen haar bewonderen langs het parcours van de lazy river Jungle Expedition. "Ze zal er sierlijk zwemmen tussen de bezoekers, die rustig aan het dobberen zijn op deze traagstromende rivier door het Aquapark", staat in een persbericht.





Celine is aanwezig tijdens de openingsuren van de waterpark: op woensdag tussen 14.00 en 19.00 uur, op vrijdag tussen 16.00 en 21.30 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 19.00 uur. Op zondag is ze er niet. De rest van de week is het bad gesloten.



Glijbanen

Bellewaerde Aquapark werd vorig jaar zomer geopend. Het complex, waar het permanent 34 graden is, telt acht waterglijbanen. De bouw kostte 17 miljoen euro.





