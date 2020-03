Liseberg

Zweeds pretpark presenteert innovatieve virtuele wachtrij

Bezoekers van het Zweedse pretpark Liseberg hoeven komend voorjaar niet in de rij te staan voor een nieuwe attractie. De familiedarkride Underland maakt gebruik van een innovatieve virtuele wachtrij, die werkt met behulp van de officiële Liseberg-app.



"Lange rijen vormen een uitdaging voor elk attractiepark", laat Liseberg-directeur Andreas Andersen weten. "We hadden al een Express Pass-optie, maar nu presenteren we ook voor het eerst een virtueel wachtsysteem in het park."





Wie een ritje wil maken in Underland, selecteert gratis een beschikbaar tijdslot via de Liseberg-app. "Kinderen kunnen tijdens het wachten spelen in de naastgelegen speeltuin of iets anders doen in het park", zo luidt de uitleg. Het systeem is speciaal voor Liseberg ontwikkeld door de firma Creuna.



Vijftig jaar

Underland draait om een ondergrondse wereld met konijnen. Het is de eerste nieuwe darkride in Liseberg in vijftig jaar tijd. De bouw kost zo'n 14 miljoen euro. Het attractiepark gaat weer open op zaterdag 25 april.



Liseberg spreekt over "de volgende generatie van virtuele wachtsystemen". "Het is een complex systeem dat we deze zomer gaan testen", aldus directeur Andersen. "Als alles volgens plan verloopt, zien we ook mogelijkheden voor andere populaire attracties in het park."



Python

De Efteling introduceerde in 2017 een vergelijkbaar gratis systeem bij de Python, de zogeheten Boarding Pass. Veel bezoekers klaagden dat de spontaniteit van een dagje uit verdween, omdat een rit in de achtbaan per se vooraf gereserveerd moest worden. Sinds afgelopen zomer is het reserveren van een tijdslot niet langer verplicht.

