Movie Park Germany

Entreeprijs Movie Park Germany loopt op tot 50 euro

De toegangsprijs van Movie Park Germany loopt dit jaar op tot 50 euro per persoon. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Movie Park maakt gebruik van variabele entreeprijzen die per dag kunnen verschillen, zowel aan de kassa als online.



Dit jaar schommelt de prijs van een dagkaartje aan de kassa tussen 44 en 50 euro. Dat is 1 euro meer dan vorig jaar. "We houden vast aan flexibele tarieven, zoals veel grote parken doen", aldus de voorlichtster. "De prijzen hangen af van de periode in het jaar en de vraag van onze bezoekers."





Movie Park opent dit seizoen de nieuwe attractie Laser Walkthrough, maar daar moeten aparte tickets voor gekocht worden. Verder krijgt een bestaande achtbaan een nieuw thema en wordt een kinderattractie vernieuwd.



Duurder

Andere Duitse parken zijn nog duurder. Zo vraagt Phantasialand dit jaar 52,50 euro voor een entreebewijs. Een kaartje voor Europa-Park gaat 55 euro kosten. Die parken maken geen gebruik van variabele tarieven.



Op internet verkoopt Movie Park op dit moment al tickets vanaf 37 euro. Wie een abonnement op de Efteling heeft, mag het Duitse filmpark in 2020 één keer gratis bezoeken. Dat geldt op alle openingsdagen, met uitzondering van de halloweendagen 17, 24 en 31 oktober.

