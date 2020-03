Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp wil 100 miljoen euro investeren in opknapbeurten en nieuwe verblijven

Diergaarde Blijdorp wil de komende tien jaar fors investeren in nieuwe dierenverblijven en grootschalige opknapbeurten. De Rotterdamse dierentuin presenteert vandaag een masterplan voor het komende decennium. Daarin wordt gesproken over een totale investering van maar liefst 100 miljoen euro.



Zo is er veel aandacht voor nieuwe, ruime verblijven voor de olifanten en gorilla's. Het huidige buitenverblijf van de Aziatische olifanten wordt vergroot. Gorilla Bokito en zijn familie krijgen een eigentijds verblijf aan de zuidrand van het oude gedeelte van het park. Blijdorp realiseert naar eigen zeggen een "duurzaam binnenverblijf en geschakeld daaraan een bosrijk en groot buitengebied".





ZIE OOK: Dierentuinen Artis en Blijdorp zitten elkaar op de hielen



Verder is het de bedoeling om een nieuw tijgerverblijf te bouwen in het Aziatische gebied. Daar komt ook een verblijf voor de ernstig bedreigde apensoort tonkinlangoer, die noodgedwongen moeten verhuizen omdat de iconische Rivièrahal gerestaureerd wordt.



Tentoonstelling

De eerste fase van die restauratie start in 2021. "Dit centrale bouwwerk krijgt weer haar oorspronkelijke bestemming terug: de Rotterdamse ontmoetingsplek, bijvoorbeeld met horeca- en tentoonstellingsfaciliteiten." Later volgt een opknapbeurt voor de grote vijver ernaast.



Het dierenpark zet dit jaar al de eerste stappen. Komende zomer wordt het voorplein naast de historische ingang opnieuw ingericht. Daarnaast komt er een groot net over het flamingoverblijf. "Zo hoeven de dieren niet meer geleewiekt te worden en blijven meeuwen en vossen buiten."



Panda's

Tegelijkertijd wordt in de bekende waterwereld Oceanium gewerkt aan het project Eilandhoppen, met een nieuw tropisch gedeelte voor ringstaartmaki's, reuzenschildpadden en komodovaranen. Ook begint Blijdorp in de loop van het jaar met het restaureren van de oude Bergdierenrots. Daar komt een Himalayagebied voor kleine panda's.



Alle investeringen moeten ervoor zorgen dat de dierentuin straks 2 miljoen bezoekers per jaar verwelkomt. Nu zijn er dat nog ruim 1,5 miljoen. "Blijdorp wil uitgroeien tot een dierentuin van wereldklasse, met moderne en ruime verblijven, uitstekende faciliteiten en een duurzame bedrijfsvoering", staat in een persbericht.



Hulp

Volgens directeur Erik Zevenbergen kunnen veel plannen uit eigen middelen gefinancierd worden. "Maar we hebben ook samenwerking en hulp van onze omgeving nodig. We willen graag krachten bundelen met partners, gemeente en overheid maar ook bezoekers, natuurbehoudsorganisaties, vrienden, vrijwilligers en fans."

ZIE OOK: Blijdorp wilde Efteling-achtige darkride bouwen