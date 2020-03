Disneyland Paris

Instagram-filter Disneyland Paris geeft antwoord op de vraag: welke Disney-attractie ben jij?

Een nieuwe Instagram-filter van Disneyland Paris koppelt personen aan Disney-attracties. Met behulp van de officiële filter 'Which Disneyland Paris attraction are you?' kunnen Instagram-gebruikers ontdekken bij welke attractie in de Disney-parken ze passen.



Boven hun hoofd verschijnt een paneel waarin tientallen attracties elkaar in willekeurige volgorde afwisselen, tot daar één attractie uitkomt. Op een voorbeeldfilmpje is Disneyland-ambassadrice Joana Afonso Santiago te zien. Zij wordt gelinkt aan de olifantenmolen Dumbo the Flying Elephant.





Disneyland Paris is niet het eerste attractiepark met zo'n functionaliteit op Instagram. In Nederland kwam Walibi Holland er een maand geleden al mee. De Efteling volgde enkele weken later.



Schutting

Naast de officiële filter van Disneyland Paris bestaat er sinds kort ook een ludieke variant, gemaakt door een Nederlandse pretparkfan. Die geeft antwoord op de vraag: welke schutting in Disneyland Paris ben jij? De filter is een knipoog naar de vele bouwwerkzaamheden en afzettingen in de Disney-parken.





