Efteling

Youtubers van StukTV verkleed als mascottes in de Efteling

In de Efteling vinden vandaag opnames plaats voor een nieuwe video van het populaire YouTube-kanaal StukTV. De drie leden van StukTV - Thomas van der Vlugt, Giel de Winter en Stefan Jurriens - halen op verschillende plekken in het attractiepark ongein uit, vermomd als willekeurige mascottes.



De youtubers zijn verkleed als een neushoorn, een leeuw en een aap. Op beelden die op Facebook verschenen, is te zien dat de heren poseren met een kind voor de ingang van Droomvlucht. De Efteling is vooraf akkoord gegaan met de opnames.





In mei 2018 vond een soortgelijke actie plaats in Walibi Holland. Toen viel het beruchte drietal daar bezoekers lastig, ook verkleed als mascottes. De youtubers gooiden met spullen en duwden kinderen omver. Ook probeerde één van hen bezoekers in het water te gooien. Het filmpje is intussen bijna twee miljoen keer bekeken.



Inbreken

Dat de Efteling een samenwerking aangaat met het YouTube-kanaal is opvallend. StukTV heeft geen goede reputatie. In 2015, 2016 en 2018 heeft men geprobeerd om stiekem in te breken bij het sprookjespark, met wisselend succes. In 2017 zetten de brutale videomakers zelf poppen neer in drie Efteling-attracties. Vorig jaar schopten ze wederom herrie in de Efteling, maar dan vermomd als bejaarden.









