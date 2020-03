Alton Towers Resort

Brits attractiepark sluit waterparadijs na gezondheidsklachten

Het Britse attractiepark Alton Towers heeft maandag besloten om een groot waterpark te sluiten voor publiek. Verschillende bezoekers van het Alton Towers Waterpark waren onwel geworden. Ze klaagden over irritaties aan hun ogen en luchtwegen. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.



Even na 13.00 uur is het zwembad ontruimd en gesloten, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. "Alle getroffen gasten kregen medische hulp aangeboden", laat een woordvoerder weten. "Ze ontvangen nieuwe tickets of krijgen hun geld terug."





ZIE OOK: Coronapatiënt bezocht Duits waterpark



Vandaag blijft het waterpark ook nog dicht. Volgens de online kalender van Alton Towers zijn bezoekers morgen vanaf 10.00 uur weer welkom.



Corona

In Groot-Brittannië groeit ondertussen de angst voor het coronavirus. Parkeigenaar Merlin Entertainments heeft medewerkers opgedragen niet meer te reizen naar risicolanden met veel besmettingsgevallen, zoals China en Italië. Verder kondigde men aan alle schoonmaakprocedures aan te scherpen.

ZIE OOK: Disneyland Paris bang voor corona: medewerkers die in Italië waren naar huis gestuurd