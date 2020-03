Movie Park Germany

Movie Park Germany werkt aan nieuwe attractie op plek Ice Age Adventure

Movie Park Germany is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe attractie als vervanger voor Ice Age Adventure. De klassieke Ice Age-darkride sloot eind 2016 definitief. In 2018 en 2019 werd de locatie gebruikt als spookhuis tijdens het Halloween Horror Festival. In 2021 moet er een gloednieuwe familieattractie openen.



Dat bevestigen ingewijden aan Looopings. Volgend jaar is het precies 25 jaar geleden dat de oorspronkelijke versie van de attractie openging. Het jubileum wordt aangegrepen voor een flinke investering. Ice Age Adventure stamt uit 2005. De overdekte boottocht verving destijds de soortgelijke darkride Looney Tunes Adventure uit 1996.





Tussen november 2019 en januari 2020 zijn de oude decors van Ice Age Adventure al gedemonteerd en verwijderd, blijkt uit berichten van sloopbedrijf BST Becker Sanierungstechnik.



Verjaardagscadeau

Of de vaartocht zelf blijft bestaan, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van het Duitse filmpark wil nog maar weinig over het project kwijt. "Movie Park Germany is bezig met een passend, groot verjaardagscadeau voor het 25e jubileum", staat in een persbericht. "Locatie en draaiboek staan al vast. Meer informatie volgt binnenkort."



Het lijkt erop dat het halloweenspookhuis vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe attractie komend najaar in ieder geval niet terugkeert. In 2018 zei een voorlichter nog dat het haunted house "de komende drie jaar een vast onderdeel van het evenement" zou zijn.

