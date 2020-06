Movie Park Germany

Movie Park Germany haalt Amerikaans donutmerk Dunkin' binnen

In Movie Park Germany is sinds kort een vestiging van de bekende Amerikaanse donutketen Dunkin' te vinden. Bezoekers van het Duitse attractiepark kunnen er verschillende soorten donuts bestellen. Ook zijn er koffiespecialiteiten verkrijgbaar.



De nieuwe horecalocatie ligt tussen achtbaan Van Helsing's Factory en simulator Time Riders, op de voormalige plek van koffiezaak New York Coffee. Movie Park is het "eerste pretpark in Europa" met een Dunkin'-shop, meldt het park trots in een persbericht.





Eén donut kost 2,40 euro. Voor een doos met zes donuts betalen bezoekers 12 euro. Wie twaalf donuts bestelt, is 21,60 euro kwijt. Een donut met een koffie staat voor 4,80 euro op de kaart.



Hollywood

"Ik ben heel blij met dit soort franchises", vertelde marketingdirecteur Manuel Prossotowicz onlangs aan Looopings. "Wij zijn 'Hollywood in Germany', dus Amerikaanse merken passen daar goed bij." Eerder ging Movie Park al een samenwerking aan met broodjeszaak Subway.



Dunkin' heeft bijna 12.000 vestigingen, verspreid over 36 landen. Daarmee is het één van de grootste koffieketens ter wereld. Nederland telt enkele tientallen Dunkin'-locaties. Tot 2019 heette het merk Dunkin' Donuts.

























