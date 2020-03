Movie Park Germany

Movie Park Germany geeft oude achtbaan nieuw thema: Lucky Luke - The Ride

Movie Park Germany geeft de oude attractie MP Xpress een nieuw leven. Vanaf komend seizoen heet de negentien jaar oude hangende achtbaan Lucky Luke - The Ride: Die Daltons Brechen Aus. Op die manier sluit de rollercoaster beter aan bij themagebied The Old West.



"We zullen MP Express helemaal vernieuwen met een verhaal over het beroemde strip- en filmpersonage Lucky Luke", vertelt een woordvoerder. "We hebben een sterke licentie in handen waarmee we niet alleen ons westerngebied kunnen verbeteren, maar ook een populair personage kunnen toevoegen dat in heel Europa bij alle generaties bekend is."





Het verhaal gaat over de beruchte Daltons, die ontsnapt zijn uit de gevangenis en met een trein zijn weggevlucht. "De volgende trein staat al klaar en nu wordt om de hulp van de bezoekers gevraagd." Lucky Luke - The Ride moet komende zomer af zijn. Hoe de attractie eruit komt te zien, is nog niet bekend. Het Duitse pretpark toont geen ontwerpen voor de opknapbeurt.



PAW Patrol

Naast de verbouwing bij MP Express investeert Movie Park deze winter in het opknappen van een kinderattractie. De draaiende bank Team Umizoomi Number Tumbler wordt getransformeerd tot Skye's High Flyer, om te passen in het vorig jaar geopende PAW Patrol-themagebied Adventure Bay.



Verder opent op de oude locatie van spookhuis The Walking Dead Breakout - in Studio 7 - de nieuwe attractie Laser Walkthrough. Bezoekers worden met laserwapens op pad gestuurd om in zes verschillende scènes geesten te verjagen.



Houten achtbaan

Tot slot is 150 meter van de houten achtbaan The Bandit vernieuwd, om de attractie comfortabeler te maken. "Nu is driekwart van de totale lengte aangepast", weet de voorlichter. Movie Park gaat op vrijdag 27 maart weer open voor publiek.

