Bellewaerde

Tweeling mishandelt medewerkers Belgisch pretpark

Twee tweelingbroers hebben zich zwaar misdragen in het Belgische pretpark Bellewaerde. Dat bleek maandag in de Ieperse rechtbank. Ze worden beschuldigd van het mishandelen van medewerkers van het attractiepark. Het voorval vond plaats op 19 april vorig jaar.



Ibrahima S. en Boubakar S. bezochten het park samen met een derde verdachte Mariame S., als begeleiders van een groep kinderen. In de wachtrij voor waterbaan Niagara ging het fout, meldt Het Nieuwsblad. Naar verluidt probeerde het gezelschap voor te dringen, waarna Bellewaerde-personeel ingreep.





ZIE OOK: Agressieve Walibi-bezoeker tegen de grond gewerkt door beveiligers



"Mijn cliënt maande aan tot kalmte, maar kreeg verscheidene kopstoten", vertelde de advocaat van een beveiliger. "Hij belandde op de grond en kreeg klappen tegen het gezicht en de ribben." De man moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. "Door de slagen was hij vijf weken arbeidsongeschikt."



Imagoschade

De man vraagt een schadevergoeding van ruim 1400 euro. Ook Bellewaerde zelf wil geld zien: 2500 euro. "We kunnen niet tolereren dat personeelsleden ernstig gewond raken in een park, waar ook veel kinderen plezier maken", liet het park weten. "Het incident stoorde heel wat bezoekers, waarvan een aantal werden verhoord. Bellewaerde leed omzetverlies en imagoschade."



De mishandeling zou duidelijk te zien zijn in een videofragment. Het openbaar ministerie vraagt om een voorwaardelijke celstraf en een boete voor de beklaagden. De tweeling probeerde zich te verdedigen zonder advocaat, terwijl de advocaat van de vrouw beweerde dat zij slechts een bijrol had. Op 6 april doet de rechter uitspraak.

ZIE OOK: Geen suikerspin in pretpark: 'Veiligheid komt op de eerste plaats'