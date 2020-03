Attractiepark Toverland

Oud-directrice Toverland gaat het theater in

Caroline Kortooms, de mede-oprichtster en voormalig directrice van Toverland, gaat het theater in. In het Parktheater in Eindhoven geeft ze vanmiddag om 17.00 uur een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van het Limburgse attractiepark en haar visie.



Verder praat ze over de gastwaardering, het belang van tevreden medewerkers, de kernwaarden van Toverland en de bedrijfscultuur. De presentatie duurt ongeveer een uur. Tickets zijn gratis te bestellen via de website van het theater. "Ik kijk er erg naar uit om de bezoekers van het Parktheater vanmiddag te inspireren", laat ze weten.





ZIE OOK: Directrice Toverland doet stap terug: Caroline Kortooms legt taak neer



Kortooms (59) stopte in november vorig jaar na negentien jaar als algemeen directrice van Toverland. Haar taak werd overgenomen door Jean Gelissen jr., de zoon van Toverland-eigenaar Jean Gelissen sr. Dat is de broer van Kortooms.



Persoonlijke magie

De oud-directrice heeft Toverland niet de rug toegekeerd. Namens het park wil ze de komende tijd "organisaties inspireren om te werken vanuit de persoonlijke magie van hun medewerkers". "Hier kan ik me nu volledig op focussen", vertelde ze afgelopen najaar.

ZIE OOK: Nieuwe directeur Toverland vertelt over veranderingen en toekomstplannen