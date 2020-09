Plopsa Station Antwerp

Recordbrekende glijbaan in Belgisch pretpark wordt afgebroken

Een pretpark in de Belgische stad Antwerpen neemt afscheid van een recordbrekende glijbaan. Bij de opening van het overdekte attractiepark Comics Station was de zogeheten Mega Twister naar verluidt de hoogste en langste overdekte glijbaan ter wereld. Nu het park is overgenomen door de Plopsa Group, moet de attractie het veld ruimen.



Dat bevestigt een woordvoerder van Plopsa aan Looopings. Comics Station werd eind vorig jaar overgenomen door de pretparkgroep van Studio 100. De nieuwe naam wordt Plopsa Station Antwerp. Eind 2020 moet de heropening plaatsvinden, met nieuwe attracties en shows.





De glijbaan is dan in ieder geval niet meer van de partij. "Die zal binnenkort openbaar geveild worden", weet de voorlichter. "We hebben andere plannen met die ruimte en bovendien waren er veel problemen mee." Zo kwamen kinderen na het glijden op een andere verdieping uit, waardoor ze op drukke dagen makkelijk hun ouders kwijtraakten.



Bumba

Glijbaan Mega Twister is 22,5 meter hoog en 51 meter lang. Verder zijn er de 12 meter hoge Maxi Twister en de 5,5 meter hoge Double Twister, die ook worden afgebroken. In Plopsa Station krijgen stripfiguren als Lucky Luke, Suske en Wiske, Urbanus en Jommeke straks gezelschap van Studio 100-karakters als clown Bumba en Maya de Bij.









