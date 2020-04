Disneyland Paris

Optredens Mika en Martin Garrix in Disneyland Paris verboden

De Franse overheid heeft een stokje gestoken voor enkele grote evenementen in Disneyland Paris. President Emmanuel Macron kondigde gisteren aan dat muziekfestivals en andere drukbezochte festiviteiten in Frankrijk in ieder geval tot half juli verboden zijn. Dat is slecht nieuws voor twee evenementen in de Disney-parken.



Op zaterdag 6 juni stond diversiteitsfestival Magical Pride op het programma, met een speciale parade en een optreden van de Britse zanger Mika in het Disneyland Park. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli zou dancefestival Electroland plaatsvinden in het Walt Disney Studios Park. Daar zouden onder meer Dimitri Vegas, Like Mike, Lost Frequencies, Martin Solveig en Nederlander Martin Garrix draaien.





De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat beide evenementen niet door kunnen gaan. Of ze op een later moment alsnog worden ingehaald, is op dit moment niet duidelijk. Disney heeft zelf nog geen aanvullende informatie bekendgemaakt.



Boete

Vanwege het coronavirus blijven de Disney-parken en -hotels tot nader order gesloten. Eerder werd al bekend dat Marvel-seizoen Season of Super Heroes en hardloopevenement Princess Run geannuleerd zijn. Frankrijk blijft tot maandag 11 mei in volledige lockdown. Inwoners mogen alleen de straat op als dat noodzakelijk is. Wie niet luistert, kan een boete krijgen van 135 euro.

