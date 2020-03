Europa-Park

Europa-Park geeft blik achter de schermen bij bouw Piraten in Batavia

Europa-Park laat zien hoe het ervoor staat met de bouw van de attractie Piraten in Batavia. De populaire bootjesdarkride uit 1987 werd in 2018 verwoest door een brand. Op dit moment werkt het Duitse attractiepark aan een nieuwe versie, gebaseerd op het origineel.



De decors krijgen langzaam maar zeker vorm, blijkt uit nieuwe beelden van achter de schermen. Na het neerzetten van de grote hal en het aanleggen van de betonnen vaargeul focust men nu op de aankleding. "Er ontstaan momenteel diverse tempels en forten", vertelt projectleider David Studer in een video. "We willen dat het precies zo wordt als vroeger, misschien zelfs wel beter."





ZIE OOK: Nieuwe attractie Europa-Park krijgt animatronics van 200.000 euro



Europa-Park-directeur Michael Mack heeft naar eigen zeggen veel emotionele herinneringen aan Piraten in Batavia. "Het ligt mij na aan het hart dat de piraten weer terugkeren", zegt hij. "Ik verheug me erop dat Europa-Park binnenkort weer helemaal compleet is." De attractie gaat naar verwachting komende zomer open.

























































ZIE OOK: Europa-Park onthult scène van nieuwe versie Piraten in Batavia