Russisch pretpark reageert op klachtenregen: 'Bezoekers werden gewaarschuwd'

Het nieuwe Russische pretpark Dream Island heeft gereageerd op een stroom klachten op social media, naar aanleiding van een desastreus verlopen openingsweekend. Dream Island, het grootste overdekte attractiepark van Europa, ging afgelopen zaterdag open voor publiek. Veel belangrijke attracties bleken niet af te zijn.



Zo konden bezoekers geen ritje maken in de twee achtbanen van het park: Shred the Sewers Launch Coaster en Race of Future. Ook een grote attractie rond Hotel Transylvania, een 3D-show in een ijskasteel en een flying theater met dinothema waren dicht. Al met al is het park de entreeprijs van bijna 40 euro niet waard, zo luidt het commentaar op Facebook.





In een reactie laat Dream Island weten dat de gesloten attracties "binnen één à twee maanden" operationeel moeten zijn. "De bezoekers werden hiervoor gewaarschuwd op onze website." De vertraging zou te wijten zijn aan "de complexiteit van de media die in de attracties wordt gebruikt".



Op het laatste moment zou namelijk besloten zijn om schermen met videoanimaties niet uit te voeren in Full HD, maar in de hogere resolutie 4K. "Dit is een lastige technische klus die veel tijd kost." De bouw van Dream Island begon al in 2016.



Over de relatief hoge entreeprijs zegt men: "De kosten van het entreebewijs zijn gebaseerd op de standaardprijs van één uur entertainment in Moskou: 4 tot 5 euro. Een ticket voor ons themapark geeft de mogelijkheid om de hele dag onbeperkt gebruik te maken van alle attracties."



Verder ontstond er op de openingsdag enorme chaos bij de garderobe, die zich op een andere verdieping bevond dan de entree van het park. Daarom is besloten om de garderobe te verplaatsen en het aantal plekken uit te breiden van 6000 naar 25.000.



Dat veel zaken nog niet op rolletjes liepen, komt volgens het management door de enorme toeloop. Men beweert dat er zaterdag 80.000 bezoekers langskwamen en zondag 70.000. Die aantallen lijken schromelijk overdreven. Ter vergelijking: een park als de Efteling puilt al uit bij 35.000 bezoekers. Walibi Holland is bij 23.000 bezoekers propvol.



"Natuurlijk waren er problemen en onvolkomenheden", schrijft Dream Island in een Facebook-bericht. "De attracties werken nog niet op volledige capaciteit. Onze medewerkers zijn vóór de opening getraind, maar waren niet berekend op grote drukte. Het duurt een paar dagen om te wennen aan de drukte, waardoor de wachttijden zullen afnemen."

