Efteling

Oud-directeur: 'Efteling moet meer doen met Volk van Laaf'

De Efteling laat enorme kansen liggen als het gaat om het Volk van Laaf. Dat vindt voormalig Efteling-directeur Cees Kikstra. Het attractiepark zou veel meer kunnen en moeten doen met de Laven, zegt hij in een interview. Nu ligt het Lavendorpje er volgens hem maar verloren bij.



Het Lavenlaar, waar de Laven wonen en werken, opende in 1990 naar een ontwerp van Ton van de Ven. Vandaag de dag, dertig jaar later, is de attractie lang niet zo populair meer als voorheen. Zelfs op drukke Efteling-dagen kan het Volk van Laaf niet rekenen op veel aandacht van bezoekers. Zonde, oordeelt oud-directeur Kikstra.





Kikstra was van 1984 tot 1988 werkzaam bij de Efteling als marketingmanager en van 1999 tot 2003 strategisch directeur. Tussendoor, van 1994 tot 1999, nam hij de Europese marketing van Disneyland Paris op zich. Bij de Efteling zette hij zich onder meer in om mascotte Pardoes en de figuren uit het Sprookjesbos populairder te maken, bijvoorbeeld door er souvenirlijnen aan te koppelen.



Potentie

De Laven hebben ook die potentie, vertelt Kikstra in een aflevering van de Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Ik had daar nog meer ideeën over. Het Volk van Laaf is tot op de dag van vandaag nog niet zo ontwikkeld als het zich had kunnen ontwikkelen. Het is niet voldoende tot leven gekomen."



In de jaren negentig werden in de Efteling en in verschillende Nederlandse tuincentra en bouwmarkten wel Laven-beelden verkocht. Die souvenirlijn noemt de vertrokken manager "best goed". "Maar de bijdrage aan de Efteling was naar mijn idee onvoldoende."



Poppetjes

Dat het Volk van Laaf nooit is uitgegroeid tot een topattractie zoals het Sprookjesbos, wijt Kikstra aan een gebrek aan goede verhaallijnen. "Er zijn te weinig echte, goeie verhalen geschreven op dat thema. Dat zou je enorm kunnen benutten. Het waren destijds alleen maar de poppetjes. Je kon wat zien, je kon een ritje maken en dat was je er weer uit. Daar zit geen verhaallijn achter."



In het Sprookjesbos beleven bezoekers scènes uit bekende verhalen, terwijl de Laven zomaar bezig zijn met het leven van alledag. "En daar gebeurde verder niks mee. Het was een beetje een kale attractie en dat is doodzonde voor de kracht van die hele wijk daar."



Gerespecteerd

Herhaling is belangrijk, weet Kikstra. Door kinderen met de Laven te confronteren, groeien ze ermee op. Zo wordt het "familienostalgie", denkt de oud-directeur. "Als je dat op de juiste manier bij in eerste instantie een jonge doelgroep naar voren brengt, dan krijgt het een keurig net leven, veel beter gerespecteerd dan dat het nu is."



Kikstra krijgt bijval van oud-directeur projectontwikkeling Erik van den Brand, die van 1988 tot 2008 bij de Efteling werkte. Hij kwam eveneens tot de conclusie dat het Lavenlaar niet zo populair is als gehoopt. "Mijn verklaring is dat men het verhaal niet kent", zei hij eerder al in een interview. "Je moet er eerst aan werken om er van te kunnen genieten. En dat doet de grote massa dus niet."



Nieuwe attractie

Jaren geleden lag er bij de Efteling nog een plan op tafel om het Volk van Laaf nieuw leven in te blazen, met de komst van een kleinschalige nieuwe attractie en een tv-serie. De attractie is er nooit gekomen. Wel werd er een Laven-animatieserie ontwikkeld.





