Europa-Park

Europa-Park wil uitbreiden naar Frankrijk

De uitbreidingsplannen van Europa-Park gaan de landsgrenzen over. Na het uitbouwen van het beroemde attractiepark in Duitsland wordt nu gekeken naar Frankrijk voor nieuwe projecten. De familie Mack, de eigenaar van Europa-Park, wil in de Oost-Franse streek Elzas een hotelresort met een recreatiegebied uit de grond stampen.



Dat melden regionale Franse en Duitse media. De nieuwe bestemming zou op slechts enkele kilometers van het huidige park gebouwd moeten worden. Men aast op ruim 150 hectare aan landbouwgrond tussen de gemeentes Sundhouse en Diebolsheim. Europa-Park ligt vlakbij de Franse grens.





ZIE OOK: Europa-Park zet plannen voor kabelbaan in de ijskast



De werktitel van het project is naar verluidt 'Europa Vallée'. In een reactie bevestigt Europa-Park dat er gesprekken plaatsvinden met betrokken partijen. Het plan zou zich echter nog in "de ideeënfase" bevinden. "Het is nog niet definitief", luidt de officiële reactie.



Kritiek

In 2018 opperde de Mack-familie al plannen voor de bouw van een kabelbaan tussen het Duitse pretpark en Frankrijk. Dat project belandde al snel in de ijskast na kritiek van milieuorganisaties.



Ook op de huidige locatie blijft Europa-Park groeien. Er zijn plannen voor de komst van twee nieuwe themahotels. Verder is het de bedoeling om de nieuwe waterwereld Rulantica de komende jaren meermaals uit te breiden. Volgend jaar volgen al twee nieuwe buitengebieden.

ZIE OOK: Europa-Park blijft groeien: plan voor twee nieuwe hotels