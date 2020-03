Alton Towers Resort

Gamer maakt gedetailleerde remake van roemruchte achtbaan The Smiler

Computerspel Planet Coaster is al vaak gebruikt om bekende pretparkattracties tot in de puntjes na te maken. Vandaag kan weer een attractie aan de collectie worden toegevoegd. Een Britse gamer met de nickname Loakin heeft de roemruchte achtbaan The Smiler uit attractiepark Alton Towers nagebouwd, inclusief alle herkenbare decoraties.



Een filmische YouTube-video van meer dan acht minuten brengt het verbluffende eindresultaat in beeld. Daarbij ontbreekt ook de iconische themamuziek niet. Wie zelf Planet Coaster speelt, kan de nagenoeg perfecte creatie ook zelf downloaden.





ZIE OOK: Voor de echte fans: foute kersttrui van controversiële achtbaan



The Smiler, geopend in 2013, is de achtbaan met de meeste inversies ter wereld. Tijdens een rit gaan passagiers maar liefst veertien keer over de kop. De infinity coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer kwam in 2015 in het nieuws toen er een gruwelijk ongeluk plaatsvond. Twee treinen botsten op elkaar. Er vielen meerdere gewonden. In 2016 werd de attractie heropend.

ZIE OOK: Video: Efteling-attractie De Vliegende Hollander tot in detail nagebouwd