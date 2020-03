Efteling

Foto's: ingrijpende werkzaamheden bij Efteling-restaurant

Bij een restaurant in de Efteling vinden ingrijpende werkzaamheden plaats. Vanwege de opening van de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz wordt ook het naastgelegen snackrestaurant De Steenbok verbouwd. Hoewel de eetgelegenheid zelf voorlopig open blijft, is het volledige plein ernaast afgezet met bouwhekken.



De bestrating werd verwijderd. Verder hebben enkele houten hutjes, waar snacks en drankjes werden verkocht, het veld moeten ruimen. De Steenbok wordt omgebouwd tot Frau Boltes Küche. Onderdeel van de renovatie is het verbeteren van de ondergrondse infrastructuur.





Ondertussen wordt Max & Moritz verder afgewerkt. De achtbaan zelf staat al helemaal overeind. Nu is men druk met het aanleggen van de wachtrij en het landschap rond de attractie. Op maandag 9 maart wordt het eerste treinstel op de baan gezet. De openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.

































































