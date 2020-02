Kermis

Kermisexploitanten ten einde raad na diefstal draaimolen

De Achterhoekse kermisexploitanten Gerwin en Reindert Sala zijn de wanhoop nabij. Hun draaimolen Baby Dream werd eind januari gestolen in Ulft. Vader en zoon vrezen dat hun attractie inmiddels al in het buitenland is.



"We zijn er alle twee echt helemaal kapot van", schrijft de 23-jarige eigenaar Reindert Sala op Facebook. "Als u iets gezien heeft in het laatste weekend van januari, graag een bericht doen." Zowel een vrachtwagen als een trailer met de draaimolen zelf is verdwenen. Beide wagens stonden op een afgesloten industrieterrein.





Aan de ingekorte cabine is volgens Sala te zien dat de vrachtwagen een kermisattractie vervoert. Hij denkt daarom dat de dieven doelgericht te werk zijn gegaan. "We weten het nu pas omdat mijn vader zijn telefoon is verloren en dus niet bereikbaar was."



Harley-Davidson

Baby Dream is een kleine draaimolen met onder meer paarden, een koe, een ezel en een Harley-Davidson-motor. De Sala's staan ermee op Nederlandse kermissen en braderieën, maar ze zijn ook regelmatig over de grens te vinden.



Een Facebook-oproep om naar de draaimolen uit te kijken, was zaterdagavond al meer dan 250 keer gedeeld.

