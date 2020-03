Dream Island

De eerste foto's: grootste overdekte pretpark van Europa geopend

In de Russische hoofdstad Moskou is dit weekend het grootste overdekte pretpark van Europa geopend: Dream Island. Er staan enkele tientallen attracties, maar een groot deel is nog niet af. Zo staan de twee achtbanen van het park nog stil.



Dream Island bestaat uit negen themadelen, met een handjevol internationale merken. Zo zijn er de gebieden Teenage Mutant Ninja Turtles, Hello Kitty, The Smurfs Village en Hotel Transylvania, gebaseerd op de bekende films en tv-series.





ZIE OOK: Rusland krijgt grootste overdekte attractiepark van Europa



Dream Race staat in het teken van de racewereld. Fairy Tale Village draait om sprookjes. Verder is er de griezelzone Haunted House, een ijskasteel met de naam Snow Queen's Castle en het exotische gedeelte Mogwli in the Dino Land.



Lanceerachtbaan

Op de groots aangekondigde openingsdag bleek een groot deel van de attracties nog niet operationeel te zijn. De belangrijkste trekpleisters in Dream Island zijn de virtualreality-achtbaan Race of Future en de lanceerachtbaan Shred the Sewers Launch Coaster, maar beide rides functioneren nog niet. Hetzelfde geldt voor de Hotel Transylvania-attractie. Het ijskasteel is eveneens niet toegankelijk.



Nederlander Anastasia Martynova van de Instagram-pagina worldofefteling was zaterdag één van de allereerste bezoekers. "Het idee van het park is leuk, maar helaas zijn ze naar mijn mening te vroeg geopend", vertelt ze aan Looopings. "Veel was nog niet af." De attracties die wel open waren, leken veel op elkaar. "Het zijn veel kermisachtige molens. En het in- en uitstappen duurde op de eerste dag erg lang."



Horeca

Ze is wel te spreken over het live-entertainment, de themamuziek en het eten en drinken. "De horeca zit goed in elkaar: er is veel keuze, het is niet te duur en erg lekker. Bovendien staan er geen lange rijen." Voor bezoekers die geen zin hebben om in de rij te staan, is er een betaald FastPass-systeem. Daar mocht Martynova ook gebruik van maken.



"Maar dat is een ramp. Er zijn aparte rijen, maar die worden op een vervelende manier samengevoegd met de normale rijen. Je krijgt veel boze blikken en reacties van mensen die in de lange rijen staan."



Entreeprijs

De entreeprijs voor volwassenen bedraagt 2900 roebel, bijna 40 euro. Inclusief een FastPass zijn bezoekers 5400 roebel kwijt, zo'n 73 euro. Dat is wel erg duur, vindt Martynova. "Het was leuk om een keer mee te maken, maar ik zou er persoonlijk geen 40 euro entree voor betalen."









































































































































ZIE OOK: Foto's: zo staat het met de bouw van Europa's grootste overdekte pretpark