Angst voor corona: Efteling vertelt bezoekers hoe ze handen moeten wassen

Nu in Nederland steeds meer coronagevallen aan het licht komen, onderneemt ook de Efteling stappen. In verschillende toiletruimtes in het attractiepark zijn dit weekend papieren opgehangen met hygiënetips. Efteling-bezoekers kunnen daarop lezen hoe ze het best hun handen kunnen wassen.



Dat moet de kans op een coronabesmetting verkleinen. "Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep", luidt één van de adviezen. De tips zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er staat ook een afbeelding met twaalf verschillende stappen bij.





In Nederland zijn op dit moment tien coronapatiënten bekend, waarvan een paar afkomstig uit Efteling-gemeente Loon op Zand. Wereldwijd zijn meer dan 87.000 mensen besmet. Er vielen al 3000 dodelijke slachtoffers, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.



Desinfectiemiddel

Andere grote attractieparken als Disneyland Paris en Europa-Park zorgen voor meer punten met desinfectiemiddel. Daar is in de Efteling nog geen sprake van. Wel zei een woordvoerder van het sprookjespark eerder dat men is "voorbereid op alle scenario's".













