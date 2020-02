Erlebnispark Tripsdrill

Drone geeft voorproefje op spectaculaire nieuwe achtbaan

Een Duits pretpark brengt een spectaculaire nieuwe achtbaan op een bijzondere manier in beeld. Attractiepark Tripsdrill bouwt momenteel aan de ruim 30 meter hoge rollercoaster Hals-über-Kopf. Hoewel nog niet alle onderdelen overeind staan, laat het park met behulp van een drone nu alvast zien hoe een ritje gaat verlopen.



In een veelbelovende YouTube-video van bijna drie minuten vliegt een drone over het bouwterrein, rakelings langs de indrukwekkende constructie van de attractie. Hals-über-Kopf wordt een zogeheten suspended thrill coaster van de Nederlandse firma Vekoma, met treinen onder de rails. De topsnelheid bedraagt straks zo'n 80 kilometer per uur.





En daar blijft het niet bij: in hetzelfde gebied wordt gebouwd aan een 22 meter hoge boomerang coaster met de naam Volldampf, ook van Vekoma. Passagiers leggen het traject zowel vooruit als achteruit af. Ook die achtbaan komt voorbij in het filmpje.

