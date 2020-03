Walibi Holland

Nieuw uiterlijk voor hoofdgebouw Walibi-vakantiepark

Walibi Holland zit deze winter niet stil. Naast het opknappen van themagebied Speed Zone wordt er gewerkt aan vakantiepark Walibi Village. Het exterieur van het hoofdgebouw, dat onder meer een receptie, een restaurant, een lounge en conferentiezalen huisvest, heeft een metamorfose ondergaan.



De nieuwe stijl doet denken aan de Londense wijk Camden Town, met veel felle kleuren, grote letters, kunstwerken en graffiti. In 2018 werd de Main Street van het pretpark ook al aangekleed in dat thema, als onderdeel van een breder project dat Festivalization wordt genoemd.





"De aanpassingen in Walibi Village zijn een verdere invulling van ons Festivalization-project", laat een woordvoerder weten. Vanaf zaterdag 4 april kunnen bezoekers weer overnachten in het park. Er staan 142 verschillende bungalows, voor vier, zeven of acht personen.













