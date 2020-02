Disneyland Paris

Disneyland Paris bang voor corona: medewerkers die in Italië waren naar huis gestuurd

Disneyland Paris vreest voor een uitbraak van het coronavirus. Alle Disney-medewerkers die recentelijk een bezoek hebben gebracht aan Noord-Italië of andere landen waar corona wijdverspreid is, worden onmiddellijk naar huis gestuurd. Ze krijgen verplicht veertien dagen lang betaald verlof.



Dat blijkt uit interne documenten die Looopings in handen heeft gekregen. Personeelsleden van de Disney-parken die terugkomen van een bezoek aan China, Singapore, Zuid-Korea, Iran of de Italiaanse regio's Lombardije en Veneto, mogen niet aan het werk. "Deze Cast Members zijn verplicht om veertien dagen lang in thuisisolatie te blijven, startend op de dag dat ze arriveren in Frankrijk", staat in een personeelsmemo.





"Ze moeten waakzaam zijn voor symptomen van een infectie aan de luchtwegen." Hetzelfde geldt voor nieuwe medewerkers die net zijn aangenomen en in coronalanden zijn geweest of daar vandaan komen. Zij mogen pas na veertien dagen beginnen. "We zijn trots op onze diversiteit en zullen doorgaan met rekruteren door heel Europa. Maar we nemen wel voorzorgsmaatregelen op aanraden van de autoriteiten."



Gesloten

Drie andere Disney-resorts in Azië zijn al gesloten vanwege corona. Eind januari gingen Hong Kong Disneyland en Shanghai Disney dicht. Deze week volgde ook Tokyo Disney. Voorlopig blijft Disneyland Paris gewoon operationeel, net als Walt Disney World en Disneyland in de Verenigde Staten.



Wel neemt Disneyland Paris maatregelen op het gebied van hygiëne. "We installeren bijvoorbeeld meer handdesinfectiestations voor personeel en gasten", aldus de memo. Het dragen van mondkapjes tijdens het werk is niet de bedoeling, benadrukt men.



Aanraken

Daarnaast krijgen Disney-medewerkers het advies om handen regelmatiger te wassen en om hun neus en mond te bedekken met een zakdoek wanneer ze hoesten of niesen. "Was na het gebruik van een zakdoek je handen en gooi de zakdoek weg. Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond." Als werknemers symptomen van de ziekte vertonen, mogen ze niet naar de EHBO-post gaan. Ze moeten direct de autoriteiten inschakelen.



Wie uit voorzorg thuis zit of corona oploopt, hoeft zich geen zorgen te maken over geldzaken. "Er zal geen impact zijn op je salaris", belooft Disney. "Al je opgebouwde voordelen blijven onveranderd en je blijft betaalde verlofdagen opbouwen."





